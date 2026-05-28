FONTANA EL SERVICIO EXTERNO ESCLARECIO EL HURTO DE UNA MOTOCICLETA Y APREHENDIERON A LOS PRESUNTOS AUTORES

A través del análisis de cámaras de seguridad y una rápida intervención, el personal de la Comisaría Primera de Fontana recuperó el rodado sustraído y secuestró elementos de prueba en menos de 24 horas.

Como resultado de tareas de investigación y el uso de herramientas tecnológicas orientadas a la prevención del delito, el Servicio Externo de la Comisaría Primera de Fontana logró el esclarecimiento de un hecho delictivo, procedieron a la conducción de un hombre de 21 años y una mujer de 19, como así también al secuestro del motovehículo denunciado.

El hecho se había registrado en la vía pública sobre la calle 9 de Julio, en inmediaciones de un establecimiento deportivo local, donde un ciudadano de 25 años constató la sustracción de su motocicleta Zanella ZB de color bordó.

Análisis fílmico y aprehensión

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, el personal del Servicio Externo inició un relevamiento en la zona y procedió al análisis exhaustivo de material fílmico. Las imágenes obtenidas permitieron establecer las características físicas y de vestimenta de las personas involucradas en el ilícito.

Con la información procesada, los efectivos desplegaron una recorrida en sectores específicos del Barrio Güemes, donde lograron interceptar y demorar a los sospechosos en la vía pública.

Al momento del procedimiento, los uniformados hallaron en poder de la pareja el rodado buscado, como así también las prendas de vestir que guardaban exacta correspondencia con las observadas en los soportes fílmicos.

Con el fin de resguardar de manera formal la evidencia digital, se solicitó de forma inmediata la colaboración del Departamento Cibercrimen para el debido procesamiento técnico de los soportes de video.

Actuaciones judiciales

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, ambos ciudadanos fueron notificados de su aprehensión en la causa caratulada como «Supuesto Hurto Calificado de Motovehículo por haber sido cometido en la Vía Pública», quedando alojados en la dependencia policial a disposición de la Magistratura interviniente.

Finalmente, tras realizarse las correspondientes actas de reconocimiento y acreditación de propiedad, la motocicleta fue restituida a su dueño.

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