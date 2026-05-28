EL GOBIERNO DEL CHACO ENTREGÓ MATRÍCULAS A NUEVOS MEDIADORES JUDICIALES

El Ministro de Gobierno, Carim Peche y la Subsecretaria de Justicia, Elina Nicoloff, entregaron matrículas a las nuevas mediadoras judiciales Vanesa Sabino y Marcela Melgarejo.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos continúa trabajando en las políticas de acceso a justicia de la provincia del Chaco, garantizando los mecanismos alternativos y adecuados de resolución de conflictos como la mediación extrajudicial o judicial. El mediador es quien cumple el rol fundamental de ayudar a las personas a identificar las cuestiones en las que discrepan, a descubrir las necesidades ocultas, a generar posibles soluciones y a tomar decisiones bien informadas.

Cabe destacar que, en la provincia del Chaco, es necesario matricularse en el Registro habilitado a tal fin para desempeñarse como mediador, cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 41 de la Ley 3323-C “Integral de Mediación” y de su decreto reglamentario 1884/21.

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