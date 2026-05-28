CASTELLI: EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ EQUIPAMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL HOSPITAL DEL BICENTENARIO

Se incorporaron unidades completas de terapia intensiva neonatal con monitores, bombas de infusión, incubadoras y equipamiento de alta complejidad para fortalecer la atención en toda la región sanitaria.

El gobernador Leandro Zdero encabezó este jueves la entrega de equipamiento de última tecnología destinado al servicio de Neonatología del Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, fortaleciendo así la atención sanitaria para recién nacidos de toda la región del Impenetrable chaqueño. La inversión permitió incorporar unidades completas de terapia intensiva neonatal, equipadas con incubadoras, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, sistemas de iluminación y tecnología de alta complejidad, mejorando sustancialmente la capacidad de respuesta del hospital cabecera del norte provincial.

Durante la recorrida por el servicio, el gobernador destacó el impacto de la incorporación tecnológica y aseguró que permitirá reducir derivaciones hacia otros centros de mayor complejidad. “Por primera vez el hospital cuenta con equipamiento de alta tecnología como el que realmente necesitaba. Hoy cada cuna tiene su monitor, su bomba y todo el equipamiento necesario para brindar una atención de calidad”, expresó Zdero.

En ese sentido, remarcó el trabajo del personal sanitario y de las autoridades del hospital: “Hay una administración eficiente de los recursos y eso se refleja en el cambio trascendental que tuvo el Hospital del Bicentenario, tanto en la prestación de servicios como en las condiciones edilicias, la limpieza y el mantenimiento”.

Asimismo, el mandatario provincial señaló que el objetivo es consolidar una red sanitaria que permita atender a los pacientes cerca de sus lugares de residencia. “Trabajamos para que los chicos del norte y del centro de la provincia tengan las mismas posibilidades de atención que cualquier otro chaqueño, evitando derivaciones innecesarias”, afirmó.

Fortalecimiento del sistema sanitario

Por su parte, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, celebró la incorporación del equipamiento y destacó el trabajo de gestión realizado para concretar la inversión.

“Hoy logramos equipar unidades de terapia intensiva neonatal con tecnología de punta. Esto representa un avance enorme para el sistema sanitario del norte provincial”, indicó.

Además, remarcó la importancia del recurso humano especializado para el funcionamiento del servicio y adelantó que se trabaja en la apertura de residencias para enfermería en cuidados críticos neonatales. “Queremos fortalecer la formación y radicación de profesionales en Castelli y en toda la región”, sostuvo.

Rodríguez también valoró el compromiso del personal de Neonatología, destacando que se trata de un servicio que trabaja “las 24 horas, los 365 días del año”, brindando atención permanente a pacientes críticos.

La directora del Hospital del Bicentenario, licenciada Juana Benítez, acompañada por los co- directores Dr. Fernando Acosta y la enfermera profesional, Dora Benítez, agradeció al Gobernador por haber dado respuesta a las necesidades históricas del establecimiento sanitario.

“Cuando iniciamos la gestión había muchas carencias, faltaban equipamientos y profesionales. Hoy contamos con tecnología en funcionamiento y con un plantel comprometido que trabaja para brindar una atención de calidad”, expresó.

La directora destacó además que el hospital recibe derivaciones de distintas localidades y parajes del norte chaqueño, entre ellos Miraflores, El Espinillo, Villa Río Bermejito, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Misión Nueva Pompeya. “Somos un hospital de complejidad VI y recibimos pacientes de toda la región. Este equipamiento mejora significativamente la atención de los recién nacidos y permite que muchas familias no tengan que trasladarse a otras ciudades”, aseguró.

Finalmente, Benítez remarcó el compromiso de todo el equipo de salud para continuar fortaleciendo cada uno de los servicios del hospital y garantizar una atención humana y eficiente para toda la comunidad.

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