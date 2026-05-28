EL 1 DE JUNIO SE ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA EL SORTEO DE VIVIENDAS EN GENERAL SAN MARTÍN

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informó que entre el 1 y el 10 de junio estará habilitado el período de inscripción y actualización de datos para participar del sorteo de viviendas en la localidad de General San Martín.

El trámite podrá realizarse de manera online a través de la página oficial del organismo y mediante la plataforma Tu Gobierno Digital. Desde el IPDUV indicaron que los interesados deberán acreditar un ingreso familiar mínimo de 900 mil pesos para acceder al registro.

El sorteo público está previsto para las próximas semanas y forma parte del plan provincial de construcción de viviendas impulsado para garantizar soluciones habitacionales a familias chaqueñas.

El presidente del organismo, Fernando Berecoechea, recordó que numerosas obras habían quedado paralizadas desde mediados de 2023 y destacó que la reactivación de estos proyectos se concreta mediante un programa integral financiado con recursos provinciales.

“Trabajamos para que cada vivienda se entregue en condiciones óptimas, con los servicios esenciales garantizados y a través de procesos transparentes”, expresó.

De esta manera, el Instituto Provincial de Vivienda continuará con su compromiso en el acceso a la vivienda y el fortalecimiento del desarrollo urbano, en General San Martín.

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