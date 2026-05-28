SAENZ PEÑA SE DICTÓ UN TALLER SOBRE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO SUICIDA PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA
La capacitación, fue coordinada por el Departamento Servicios Sociales en conjunto con la Dirección de Zona Interior. El encuentro estuvo destinado a fortalecer las herramientas de contención psicológica en el ámbito laboral.
En línea con las políticas de bienestar, formación y cuidado del capital humano que impulsa la Jefatura de la Policía del Chaco, se llevó a cabo este jueves una importante jornada taller enfocada en la salud mental del personal policial.
La actividad se desarrolló entre las 8 y las 12, en las instalaciones del Salón Chaco del Hotel Gualok, ubicado en esta ciudad, bajo la denominación «Prevención y abordaje de la ansiedad, la depresión y el riesgo suicida en el personal policial».
El dictado de la capacitación fue impulsado por la Jefa del Departamento Servicios Sociales, Comisario Mayor Diana Valeria Ramírez, y contó con el aval institucional del Jefe de Policía de la Provincia, Comisario General (R) Fernando Javier Romero, y del Director de Educación Policial, Comisario Inspector José Fernando Cuéllar.
Enfoque y objetivos del taller
La propuesta formativa partió de reconocer que la labor de seguridad pública implica una alta demanda emocional y exposición a factores de estrés. Por ello, el taller se estructuró con un carácter teórico-participativo con los siguientes fines:
Comprender los procesos psicológicos vinculados a la ansiedad y la depresión.
Brindar herramientas técnicas para la detección temprana de señales de alerta y conductas de riesgo dentro del entorno laboral.
Desarrollar estrategias eficaces de regulación emocional, escucha activa y contención inicial entre compañeros.
Promover una cultura institucional de cuidado mutuo y articulación con los recursos profesionales de asistencia disponibles.
Organización y participación
El dispositivo pedagógico contó con la coordinación en terreno del Director de Zona Interior Sáenz Peña, Comisario Mayor Juan Carlos Kowalsky, y la supervisión de la Subcomisario Natalia Johana Escobar.
Las disertaciones técnicas estuvieron a cargo de un equipo interdisciplinario del Departamento Servicios Sociales, compuesto por la Subcomisario Victoria Morilla, la Oficial Auxiliar Valeria Soledad Sosa y la Licenciada en Trabajo Social Jenifer Samanta Aquino Dmirowicz.
La jornada registró una masiva convocatoria, contando con la participación activa de 46 efectivos policiales (entre personal oficial subalterno y personal subalterno) pertenecientes a distintas unidades operativas, divisiones especiales, áreas de seguridad rural y comisarías de la Dirección de Zona Interior de Sáenz Peña y localidades aledañas.