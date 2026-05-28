Vie. May 29th, 2026

SAENZ PEÑA SE DICTÓ UN TALLER SOBRE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO SUICIDA PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA

por Redaccion J 9 horas atrás

La capacitación, fue coordinada por el Departamento Servicios Sociales en conjunto con la Dirección de Zona Interior. El encuentro estuvo destinado a fortalecer las herramientas de contención psicológica en el ámbito laboral.
En línea con las políticas de bienestar, formación y cuidado del capital humano que impulsa la Jefatura de la Policía del Chaco, se llevó a cabo este jueves una importante jornada taller enfocada en la salud mental del personal policial.
La actividad se desarrolló entre las 8 y las 12, en las instalaciones del Salón Chaco del Hotel Gualok, ubicado en esta ciudad, bajo la denominación «Prevención y abordaje de la ansiedad, la depresión y el riesgo suicida en el personal policial».
El dictado de la capacitación fue impulsado por la Jefa del Departamento Servicios Sociales, Comisario Mayor Diana Valeria Ramírez, y contó con el aval institucional del Jefe de Policía de la Provincia, Comisario General (R) Fernando Javier Romero, y del Director de Educación Policial, Comisario Inspector José Fernando Cuéllar.
Enfoque y objetivos del taller
La propuesta formativa partió de reconocer que la labor de seguridad pública implica una alta demanda emocional y exposición a factores de estrés. Por ello, el taller se estructuró con un carácter teórico-participativo con los siguientes fines:
Comprender los procesos psicológicos vinculados a la ansiedad y la depresión.
Brindar herramientas técnicas para la detección temprana de señales de alerta y conductas de riesgo dentro del entorno laboral.
Desarrollar estrategias eficaces de regulación emocional, escucha activa y contención inicial entre compañeros.
Promover una cultura institucional de cuidado mutuo y articulación con los recursos profesionales de asistencia disponibles.
Organización y participación
El dispositivo pedagógico contó con la coordinación en terreno del Director de Zona Interior Sáenz Peña, Comisario Mayor Juan Carlos Kowalsky, y la supervisión de la Subcomisario Natalia Johana Escobar.
Las disertaciones técnicas estuvieron a cargo de un equipo interdisciplinario del Departamento Servicios Sociales, compuesto por la Subcomisario Victoria Morilla, la Oficial Auxiliar Valeria Soledad Sosa y la Licenciada en Trabajo Social Jenifer Samanta Aquino Dmirowicz.
La jornada registró una masiva convocatoria, contando con la participación activa de 46 efectivos policiales (entre personal oficial subalterno y personal subalterno) pertenecientes a distintas unidades operativas, divisiones especiales, áreas de seguridad rural y comisarías de la Dirección de Zona Interior de Sáenz Peña y localidades aledañas.

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