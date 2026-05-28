VILLA DEL CARMEN  RÁPIDA INTERVENCIÓN POLICIAL: DETIENEN A UN JOVEN QUE ROBÓ UNA CAMPERA TRAS ROMPER LA VENTANILLA DE UN AUTO

Efectivos de la Comisaría Primera Metropolitana atraparon al delincuente a pocas cuadras del hecho y lograron recuperar la prenda sustraída.

Un rápido y eficaz despliegue permitió este jueves por la madrugada la aprehensión de un joven de 25 años y la total recuperación de un elemento que había sido robado minutos antes del interior de un automóvil.

El hecho delictivo se registró alrededor de las 3:30 en un domicilio ubicado en la calle Fray Beltrán, en el barrio Villa del Carmen.

Alarma y fuga

El damnificado, un hombre de 36 años, indico que se encontraba descansando cuando fue alertado por el sonido de la alarma de su vehículo, un Chevrolet Onix color blanco, el cual estaba estacionado en la vereda.

Al salir a verificar la situación, la víctima constató que el vidrio delantero derecho de su automóvil se encontraba completamente destruido. Tras revisar el interior, notó la faltante de una campera marca Columbia de color negra y alcanzó a divisar a un sujeto de contextura física delgada y alta que se alejaba rápidamente hacia la esquina.

Atrapado con las manos en la masa

De inmediato, una patrulla de la Comisaría Primera que acudió al llamado de emergencia, recabó las características del sospechoso e inició un operativo cerrojo por las inmediaciones.

La persistencia policial dio sus frutos a los pocos minutos: en la avenida 9 de Julio N° 1300 aproximadamente, los uniformados divisaron a un individuo que reunía idénticas características a las descritas. Al ser interceptado, el personal policial comprobó que el sujeto llevaba en su poder la campera sustraída.

Procedimiento legal

Los agentes procedieron al secuestro formal de la prenda de abrigo y al traslado inmediato del detenido de 25 años, hacia la División Medicina Legal para los exámenes de rigor.

Posteriormente, fue alojado en la guardia de prevención de la unidad actuante a disposición de la Magistratura Judicial en turno, bajo la causa caratulada como «Supuesto Robo», en tanto que el elemento recuperado fue restituido a su legítimo dueño.

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