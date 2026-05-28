EJECUTARON UN ALLANAMIENTO POR UNA CAUSA DE AMENAZAS Y SECUESTRAN UNA RÉPLICA DE ARMA DE FUEGO

El procedimiento se llevó a cabo en forma conjunta con el Poder Judicial en un domicilio de la calle Obligado.

En el marco de las directivas emanadas por la Jefatura de Policía para el esclarecimiento de ilícitos denunciados en el área metropolitana, personal de la Comisaría Primera ejecutó con éxito un mandamiento judicial de allanamiento. La medida arrojó resultados de interés para el avance de una investigación en curso.

La diligencia se inició a primera hora de este jueves y finalizó cerca de las 9. El despliegue de recursos humanos y materiales se concentró en una vivienda ubicada en la calle Obligado al 900 estimativamente.

Secuestro y notificación de actuaciones

El operativo policial contó con la supervisión y presencia en el lugar del Ayudante Fiscal en turno, el Dr. Gabriel Gaona.

Al realizarse la inspección minuciosa del inmueble, los uniformados procedieron al secuestro de un elemento clave para la causa: una réplica de arma de fuego (de juguete), fabricada en material plástico de color negro con cachas marrones, marca Omega.

El elemento incautado fue puesto a resguardo legal debido a que guardaría relación directa con las características del hecho investigado.

Tras culminar el registro, y por disposición de la Magistratura interviniente, se procedió a notificar formalmente de las actuaciones a la principal moradora del domicilio, quien quedó vinculada a la causa caratulada como «Supuestas Amenazas» continuando en libertad ambulatoria.

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