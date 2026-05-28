PRESIDENCIA ROCA LO APREHENDIERON POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y DESCUBRIERON QUE POSEÍA UN PEDIDO DE CAPTURA POR LESIONES CON ARMA DE FUEGO

Efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Roca individualizaron y detuvieron al presunto agresor. Al consultar el sistema informático policial, detectaron que el ciudadano era buscado por la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia.

En el marco de los lineamientos institucionales en materia de prevención y respuesta inmediata ante hechos de violencia de género, el personal de la Comisaría local logró la aprehensión de un hombre de 39 años que era intensamente buscado. Tras su detención, el cruce de datos en los sistemas policiales determinó que el causante poseía además un pedido de captura activo por un delito grave con arma de fuego.

La intervención policial se originó a raíz de una denuncia radicada el pasado martes 26 de mayo por una ciudadana de 40 años, con domicilio en el Barrio San Juan. La damnificada expuso que su pareja se presentó en la vivienda familiar en estado de ebriedad y, tras una discusión, la agredió físicamente.

Luego de ser asistida, el médico de turno diagnosticó que la víctima presentaba lesiones en el labio superior y un hematoma en la rodilla izquierda producto del traumatismo recibido.

Detención y consulta en el sistema Si.Ge.Bi.

A partir de la denuncia, el personal policial inició tareas de rastrillaje y localización en la zona. Las diligencias dieron resultado positivo este jueves a las 8:30, cuando se logró la individualización y aprehensión del presunto agresor en la vía pública.

Siguiendo los protocolos de identificación de personas, los uniformados procedieron a consultar los antecedentes del conducido a través del Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi.).

El sistema informático arrojó un resultado positivo con solicitud de aprehensión vigente, conforme a un reporte emitido en noviembre de 2025. El ciudadano presentaba un pedido de captura en una causa por «Supuestas Lesiones Graves Agravadas por el Uso de Arma de Fuego», bajo la órbita de la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Resistencia.

Actuaciones judiciales

En primera instancia, se notificó al aprehendido en la causa por «Supuestas Lesiones en el Marco de la Violencia de Género», con intervención del Equipo Fiscal de Investigación Penal N° 2 de General San Martín, a cargo de la Dra. Andrea Y. Langellotti.

Posteriormente, a las 10:30 y tras informarse el resultado del Si.Ge.Bi., la Magistratura de la capital provincial dispuso que el ciudadano sea notificado formalmente de su detención también en la causa por abuso de armas que se tramita ante los tribunales de Resistencia, quedando alojado en la dependencia policial a disposición de ambos estamentos judiciales.

Relacionado