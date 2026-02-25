Agenda oficial del Gobierno del Chaco Miércoles 25 de febrero
9:00 Hs- En la Casa de las Culturas, conferencia de prensa sobre la 2da. Edición de la Fiesta de la Buena Miel, en Basail.
-Instituto de Turismo, Cultura y Municipio de Basail.
10:00 Hs en la Plaza 25 de Mayo, Lotería Chaqueña llevará adelante una jornada de sensibilización sobre el juego responsable y anunciará una Maratón.
11.30 Hs: IPRODICH presentará los elementos adquiridos, a través de la Ley de Sponsorizacion en proyecto de Panadería «Chaco hornea inclusión» de la Fundación Desocha
Lugar: Av Lavalle al 700 (CEF N 1).
📍 En Juan J. Castelli ⬇️
9:00 Hs- Operativo de Abordaje Territorial, en el Centro Comunitario Barrio Noca’ayi.
👉 Contaremos con:
-Vacunación
-Odontología
-Asesoramiento IPRODICH
-ÑACHEC
-Dejando Huellas (servicio veterinario)
-INAI
-UPSN (seguimiento nutricional)
-UPI (protección de derechos).
📝 Llevar DNI y Carnet de Vacunas.
🤗 Los esperamos‼️