Agenda oficial del Gobierno del Chaco Miércoles 25 de febrero

9:00 Hs- En la Casa de las Culturas, conferencia de prensa sobre la 2da. Edición de la Fiesta de la Buena Miel, en Basail.
-Instituto de Turismo, Cultura y Municipio de Basail.

10:00 Hs en la Plaza 25 de Mayo, Lotería Chaqueña llevará adelante una jornada de sensibilización sobre el juego responsable y anunciará una Maratón.

11.30 Hs: IPRODICH presentará los elementos adquiridos, a través de la Ley de Sponsorizacion en proyecto de Panadería «Chaco hornea inclusión» de la Fundación Desocha
Lugar: Av Lavalle al 700 (CEF N 1).

📍 En Juan J. Castelli ⬇️

9:00 Hs- Operativo de Abordaje Territorial, en el Centro Comunitario Barrio Noca’ayi.

👉 Contaremos con:
-Vacunación
-Odontología
-Asesoramiento IPRODICH
-ÑACHEC
-Dejando Huellas (servicio veterinario)
-INAI
-UPSN (seguimiento nutricional)
-UPI (protección de derechos).

📝 Llevar DNI y Carnet de Vacunas.

 

🤗 Los esperamos‼️

