A 80 años del primer triunfo justicialista: el legado de Perón que sigue vigente

Hace 80 años, un 24 de febrero de 1946, el pueblo argentino eligió por primera vez a Juan Domingo Perón como presidente. Aquel triunfo no fue solo el de un líder: fue la victoria de los trabajadores, de la clase media, de los que creían que la Argentina podía ser más justa, más soberana, más digna.

Hoy, en Machagai y en cada rincón del Chaco, atravesamos dificultades que nos duelen. Pero también tenemos la certeza de que el camino es volver a los principios históricos del justicialismo: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.

Perón nos enseñó que la patria se construye con trabajo, con inclusión y con el corazón puesto en los que más necesitan. En este complejo presente, el desafío es recuperar ese espíritu. No como militantes de un partido, sino como argentinos y chaqueños que sueñan con un futuro mejor.

Sigamos transformando nuestra realidad, honrando nuestra historia, y construyendo juntos el país que merecemos. Porque, como aquel 24 de febrero, el cambio es posible cuando el pueblo se une.

Juan Manuel «Juanchi» García

Intendente de Machagai

