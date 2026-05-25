LA LISTA DE 26 DE COLOMBIA PARA EL MUNDIAL 2026, CON VARIOS DEL FÚTBOL ARGENTINO
Néstor Lorenzo oficializó la nómina que representará al seleccionado cafetero en la Copa del Mundo, con varios futbolistas argentinos.
La cuenta regresiva para el debut mundialista ya empezó y la Selección de Colombia tiene lista confirmada. El entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer a los 26 futbolistas elegidos para disputar el Mundial 2026, en una nómina que volvió a reflejar el fuerte vínculo del seleccionado cafetero con el fútbol argentino.
Entre los nombres elegidos aparecen cinco jugadores que actualmente militan en la Liga Profesional, además de otros futbolistas con pasado reciente en el campeonato local. La lista, sin embargo, también dejó algunas sorpresas, especialmente por ciertas ausencias que habían generado expectativa desde la preselección inicial.
Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Sebastián Villa, quien finalmente no superó el corte definitivo pese a integrar la prelista ampliada de 55 jugadores. El delantero, ausente del seleccionado durante varios años y envuelto en controversias fuera de la cancha, terminó quedando al margen de la convocatoria.
Entre los futbolistas del torneo argentino que sí estarán presentes figuran Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, ambos de River Plate; Santiago Arias, actualmente en Independiente; Jaminton Campaz, de Rosario Central; y Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield.
Por el contrario, quedaron fuera del plantel definitivo Jhohan Romaña, de San Lorenzo; Edwuin Cetré, de Estudiantes de La Plata; además del mencionado Villa.
Los 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026
Arqueros:
- Camilo Vargas
- David Ospina
- Álvaro Montero
Defensores:
- Daniel Muñoz
- Santiago Arias
- Yerry Mina
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Willer Ditta
- Yohan Mojica
- Déiver Machado
Mediocampistas:
- Richard Ríos
- Jefferson Lerma
- Gustavo Puerta
- Kevin Castaño
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Juan Fernando Quintero
- Jorge Carrascal
- Juan Camilo Portilla
Delanteros:
- Luis Díaz
- Luis Suárez
- Carlos Gómez
- Jaminton Campaz
- Jhon Córdoba
- Juan Camilo Hernández
La selección colombiana tendrá su estreno mundialista el 17 de junio, cuando enfrente a Selección de Uzbekistán por la primera fecha del Grupo L en el histórico Estadio Azteca, en un debut que marcará el inicio de un nuevo sueño cafetero en la máxima cita del fútbol.