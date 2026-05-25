La lista de 26 de Colombia para el Mundial 2026, con varios del fútbol argentino

Por el contrario, quedaron fuera del plantel definitivo Jhohan Romaña, de San Lorenzo; Edwuin Cetré, de Estudiantes de La Plata; además del mencionado Villa.

Los 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros:

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Defensores:

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Yerry Mina

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Willer Ditta

Yohan Mojica

Déiver Machado

Mediocampistas:

Richard Ríos

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Kevin Castaño

Jhon Arias

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Jorge Carrascal

Juan Camilo Portilla

Delanteros:

Luis Díaz

Luis Suárez

Carlos Gómez

Jaminton Campaz

Jhon Córdoba

Juan Camilo Hernández

La selección colombiana tendrá su estreno mundialista el 17 de junio, cuando enfrente a Selección de Uzbekistán por la primera fecha del Grupo L en el histórico Estadio Azteca, en un debut que marcará el inicio de un nuevo sueño cafetero en la máxima cita del fútbol.