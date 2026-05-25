EL SALUDO DE DANIEL PASSARELLA POR LOS 125 AÑOS DE RIVER DESATÓ BURLAS POR UN DETALLE INESPERADO

Para muchos usuarios, la combinación remitió inmediatamente al universo de Belgrano de Córdoba, club asociado popularmente al color celeste y al consumo de fernet como rasgo cultural ligado a la provincia. La lectura irónica tomó todavía más fuerza porque Belgrano ocupa un lugar sensible en la memoria de River tras el recordado descenso del club en 2011 y la derrota en la final del Torneo Apertura de este domingo.