EL SALUDO DE DANIEL PASSARELLA POR LOS 125 AÑOS DE RIVER DESATÓ BURLAS POR UN DETALLE INESPERADO
El ex dirigente saludó al Millonario por el aniversario, pero un elemento de su look y un objeto del fondo de la grabación despertaron todo tipo de comentarios.
River celebró sus 125 años de historia en una jornada cargada de emoción, homenajes y recuerdos para sus hinchas. Mientras el club compartió un video institucional con fuerte tono emotivo y la presencia de figuras emblemáticas como Norberto Alonso, otro protagonista histórico terminó quedándose inesperadamente con parte de la conversación digital: Daniel Passarella.
El exdefensor, exentrenador y expresidente del club decidió sumarse a la celebración con un mensaje dedicado al equipo de Núñez y a los hinchas millonarios. Sin embargo, lo que pretendía ser un saludo por el aniversario rápidamente derivó en un fenómeno viral cuando usuarios de redes comenzaron a reparar en algunos detalles del video.
Lejos de enfocarse únicamente en el contenido del mensaje, distintos usuarios, especialmente cuentas identificadas con el universo de Boca, empezaron a comentar elementos de la escena que no tardaron en multiplicarse en publicaciones, memes y chicanas futboleras.
El detalle en el saludo de Passarella a River que encendió las redes
El eje de las bromas estuvo puesto en dos aspectos puntuales del registro. Por un lado, Passarella aparecía utilizando un suéter celeste; por otro, detrás suyo podía verse una botella de fernet apoyada en el ambiente donde grabó el saludo.
Para muchos usuarios, la combinación remitió inmediatamente al universo de Belgrano de Córdoba, club asociado popularmente al color celeste y al consumo de fernet como rasgo cultural ligado a la provincia. La lectura irónica tomó todavía más fuerza porque Belgrano ocupa un lugar sensible en la memoria de River tras el recordado descenso del club en 2011 y la derrota en la final del Torneo Apertura de este domingo.
A partir de ahí, las reacciones no tardaron en explotar y el mensaje del histórico capitán terminó transformándose en uno de los temas más comentados del aniversario. Lo que comenzó como un saludo de celebración terminó envuelto en interpretaciones, cargadas y lecturas cruzadas entre hinchas, demostrando, una vez más, que en el fútbol argentino ningún detalle pasa inadvertido.