SERVICIOS PÚBLICOS INTENSIFICA EL MEJORAMIENTO Y ARREGLO DE CALLES

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Juan José Castelli, avanza con tareas de mejoramiento de la infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar calles más seguras y transitables para vecinos y vecinas.

La extensa red de calles que conforma la localidad sufre un deterioro normal tras cada lluvia, debido al tránsito constante y a las condiciones climáticas. Por ello, para el municipio resulta una tarea fundamental intervenir rápidamente y poner en condiciones cada sector afectado.

👷‍♂️ Los trabajos se realizan, en una primera etapa, en los accesos de mayor tránsito, para luego avanzar estratégicamente hacia el mejoramiento integral de calles en distintos barrios, priorizando los puntos más comprometidos.

Gracias a un trabajo constante y coordinado, se avanza progresivamente en la recuperación de arterias dañadas por las precipitaciones, mejorando la circulación y la calidad de vida de la comunidad.

📍 En la jornada de este lunes 23 de febrero , las tareas se intensificaron sobre calle José Ceschán y zonas aledañas, donde se llevaron adelante trabajos de nivelado y acondicionamiento del suelo.

🤝 Estas acciones forman parte del compromiso municipal de mantener una ciudad ordenada, accesible y preparada para enfrentar las inclemencias climáticas.

