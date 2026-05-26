TERMINARON DETENIDOS CON ENVOLTORIOS DE COCAÍNA

Sucedió durante la madrugada sobre la Avenida Alvear. Tras interceptar a los motociclistas, el Grupo Motorizado halló una bolsa con estupefacientes que, tras el test reactivo, dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Hoy, en hora de la madrugada, dos hombres de 23 y 33 años fueron interceptados tras realizar maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta en Fontana. El procedimiento, desarrollado bajo el programa preventivo «Patrullaje Motorizado Lince», derivó en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes luego de que los agentes descubrieran que los sospechosos ocultaban varios envoltorios con clorhidrato de cocaína listos para su presunta comercialización.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 03:15 horas de la madrugada, cuando efectivos del Grupo Motorizado de la Comisaría Segunda de Fontana se encontraban ejecutando tareas de prevención. Al circular por la Avenida Alvear al 5400, los uniformados divisaron una motocicleta de 110 cilindradas que avanzaba realizando peligrosos zigzags, poniendo en riesgo tanto su propia integridad como la de terceros.

De inmediato, los agentes procedieron a cercar y demorar a los dos ocupantes del rodado, una motocicleta Motomel Blitz. El conductor 23 años, del Barrio Floriani, a quien se le hallaron entre sus prendas dos teléfonos celulares: un Samsung A15 azul y un Motorola G04 gris.

Los uniformados requisaron al acompañante de 33, entre la ropa se descubrió una bolsa verde que ocultaba cuatro envoltorios de polietileno del mismo color, los cuales contenían una sustancia blanquecina en polvo.

Ante la presunción de estar frente a bocas de expendio de drogas o «bunkers» bajo la modalidad de delivery, se solicitó la presencia del personal especializado de la División Microtráfico. Quienes arribaron al lugar para realizar las pruebas de campo correspondientes. Tras aplicar los reactivos químicos y realizar el pesaje, las pruebas de laboratorio arrojaron un peso de 20 gramos con resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

De esta manera as autoridades procedieron al secuestro preventivo en carácter de resguardo de los elementos: la cocaína fue lacrada en un sobre, mientras que los teléfonos celulares y las llaves del motovehículo se guardaron en un sobre madera rotulado. Todos los paquetes fueron debidamente encintados y firmados por los testigos y el personal actuante mientras se aguardan las directivas definitivas de la magistratura judicial

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