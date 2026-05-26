Quitilipi SEGUIDILLA DE PROCEDIMIENTOS EXITOSOS: UN DETENIDO CON UNA PISTOLA 9MM Y VARIOS ELEMENTOS RECUPERADOS

En menos de 48 horas, la comisaría de Quitilipi, desarticuló de urgencia un grave hecho de violencia de género, recuperó un teléfono iPhone robado a un menor y detuvo a un joven que caminaba con elementos de bazar de alto valor que habían sido sustraídos de una vivienda.

Una intensa y efectiva jornada de trabajo policial se registró en las últimas horas en esta localidad, bajo la supervisión del Equipo Fiscal N° 4 que conduce el Dr. Gustavo Rafael Valero. Mediante el despliegue del operativo de saturación denominado «Patrullaje Motorizado Lince», el personal de la Comisaría de Quitilipi logró poner tras las rejas a un hombre que amenazó de muerte a su ex pareja con un arma de fuego, detuvo a un joven por encubrimiento de un robo domiciliario y logró restituir un celular de alta gama que le había sido arrebatado a un adolescente en la vía pública.

Violencia de género: Operativo cerrojo y secuestro de una pistola 9 mm

El procedimiento se desencadenó alrededor de las 01:00 horas. Una ciudadana de 44 años, domiciliada en el Barrio 130 Viviendas, se presentó en la guardia de la unidad policial para radicar una denuncia urgente por violencia de género contra su ex pareja de 43 años.

El hecho ocurrió horas antes, cerca de las 20:00, cuando su ex pareja se presentó en el inmueble con el pretexto de retirar al hijo menor de ambos. En ese momento, el hombre inició una violenta discusión en la que profirió amenazas de muerte y llegó a agredirla físicamente tomándola del cuello. La víctima enfatizó ante las autoridades su temor por la integridad física propia y de su entorno, alertando que el agresor portaba de forma habitual un arma de fuego de grueso calibre.

De inmediato, la mujer fue resguardada por personal femenino y trasladada al nosocomio local, donde el médico de guardia, Dr. Armando Alcaraz, diagnosticó «eritema en región cervical con dolor». En paralelo, los agentes implementaron un operativo cerrojo en las inmediaciones de la vivienda del sospechoso.

Al verse cercado por el despliegue policial, el hombre no opuso resistencia y entregó de forma voluntaria el armamento en cuestión: una pistola marca Bersa, calibre 9 mm, color pavonado negro, con un cargador que contenía seis cartuchos aptos para el disparo (marca FLB 2015). El Fiscal de turno dispuso la inmediata aprehensión del sujeto bajo la causa «Supuestas Lesiones y Amenazas en Contexto de Violencia de Género»

Atrapado in fraganti con un termo Stanley y una olla Essen robados

En otra intervención, ocurrida a la medianoche de este martes, los efectivos lograron el esclarecimiento de un ilícito denunciado, horas antes por un vecino de 50 años, del Barrio San Martín. El damnificado había reportado la sustracción de su vivienda costosos artículos de bazar.

En el marco del plan «Patrullaje Motorizado Lince», el Servicio Externo y el personal de guardia de la comisaría interceptaron en el Barrio Nueva Esperanza a un joven que se desplazaba a pie transportando elementos de dudosa procedencia.

El sospechoso de 22 años. En su poder se secuestraron una olla estilo marca Essen y un termo marca Stanley, elementos que coincidían exactamente con los denunciados. Por disposición de la Fiscalía del Dr. Valero, quedó detenido por «Supuesto Encubrimiento» y las pertenencias fueron restituidas formalmente a su legítimo dueño.

Rápido rastrillaje permitió recuperar el iPhone de un adolescente

Finalmente, las tareas investigativas de la misma dependencia permitieron resolver un hecho delictivo ocurrido el pasado domingo a las 20:50 horas. Un vecino de 39 años había denunciado que su hijo de 13 años fue abordado en la vía pública, sobre la calle Tucumán, entre La Pampa y Santa Cruz, por un desconocido que le arrebató de las manos su teléfono celular iPhone 11 Pro Max de color verde claro.

El personal del Servicio Externo inició un minucioso rastreo en la planta urbana, logrando establecer que el costoso dispositivo tecnológico se encontraba en un domicilio particular donde se pretendía comercializar de manera ilegal.

Al hacerse presente la prevención policial, los ocupantes de la vivienda manifestaron no querer tener inconvenientes con la justicia y entregaron el aparato telefónico de forma voluntaria. El celular les había sido entregado para la venta por un sujeto, de quien dijeron desconocer el domicilio actual. Tras labrarse las actas de rigor, el iPhone fue devuelto a los damnificados, mientras continúa la búsqueda del autor material del hurto.

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