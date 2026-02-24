CHARATA DETUVIERON A DOS PRESUNTOS AUTORES DE UN HOMICIDIO OCURRIDO EN SANTIAGO DEL ESTERO

Los responsables fueron atrapados en el Barrio Juan José del Valle de esa ciudad y fueron puestos a disposición de la justicia.

En un operativo conjunto realizado en la siesta de este martes, alrededor de las 15:15, efectivos de la Comisaría 1ª, Comisaría 2ª, División 911 y Personal de Servicio Externo de la localidad de Charata concretaron la aprehensión de dos hombres señalados como presuntos autores de un homicidio ocurrido en la provincia de Santiago del Estero.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Juan José del Valle de la ciudad de Charata, tras un intercambio de información entre el personal policial local y sus pares de Monte Quemado. Según los datos recabados, los sospechosos se encontraban en esa localidad chaqueña luego de haber sido señalados en una causa por homicidio en la vecina provincia.



La colaboración fue solicitada por la Comisaría Comunitaria N° 22 de Monte Quemado, en el marco de un supuesto delito por homicidio. La causa cuenta con conocimiento e intervención del Centro Judicial a cargo de los jueces de Control y Garantías, Dres. Facundo Sayago y Santiago Bridoux.

A partir de esa información aportada, los uniformados lograron la individualización y conducción de los ciudadanos uno de 30 y el otro de 38 años. Ambos fueron alojados en la comisaría local, previo examen médico, y quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

