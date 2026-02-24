POR LA CRISIS, QUILMES ABRIÓ RETIROS VOLUNTARIOS EN ZÁRATE Y ESPERA REDUCIR UN 30% DEL PERSONAL

La cervecera inició un plan de retiros voluntarios en la planta CASA, que podría alcanzar a unas 60 personas sobre una dotación de alrededor de 200 trabajadores. Los cambios se deben a la caída sostenida del consumo.

En medio de la crisis económica y la fuerte caída del consumo, la empresa Cervecería y Maltería Quilmes abrió un proceso de retiros voluntarios en una de sus dos plantas en la localidad bonaerense de Zárate. La histórica empresa cervecera tiene previsto reducir alrededor del 30% del personal en la fábrica que adquirió en 2018, tras la fusión global que consolidó a AB InBev como propietaria de Isenbeck y actual controlante de la tradicional empresa argentina.

Según indicaron a El Destape, la propuesta para reducir la dotación mediante acuerdos individuales en la planta Cervecería Argentina (CASA), ubicada en el distrito del norte de la provincia de Buenos Aires, alcanzaría a unas 60 personas sobre una nómina de entre 180 y 200 trabajadores.

La cervecería Quilmes es una de las empresas más grandes del sector en el país: solo entre sus dos plantas de Zárate emplea a alrededor de 1000 personas. El recorte de personal tiene que ver con la caída sostenida del consumo que se viene registrando desde hace años y se descarta que el ajuste en la dotación se deba a la apertura importadora. Las fuentes consultadas niegan despidos directos.

A nivel nacional, la firma tiene 5000 trabajadores distribuidos en 10 plantas. La finalidad de esta maniobra es preservar las operaciones de la cervecera en el marco de una sostenida contracción de la demanda.

Cierre de empresas y alerta de recesión en la era Milei

El ajuste en la planta CASA de Quilmes se da en un contexto más amplio de retroceso del entramado productivo formal desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en los últimos dos años cerraron 22.479 empresas en el país.

El Boletín Estadístico del organismo contabilizaba 512.898 compañías registradas en diciembre de 2023. El último informe disponible, con datos a noviembre de 2025, muestra que ese número descendió a 490.419 unidades productivas, lo que refleja un achicamiento del universo formal en plena implementación del programa económico libertario.

En paralelo, otros sectores industriales también atraviesan situaciones críticas. La fabricante de neumáticos Fate anunció recientemente su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores, en medio del debate por la reforma laboral y en un escenario marcado por la presión importadora y la caída de la actividad.

Las perspectivas a futuro tampoco aportan señales de alivio inmediato. Un informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella indicó que la probabilidad de que la economía ingrese en recesión en los próximos seis meses alcanza el 99%. El Índice Líder que elabora la entidad registró en enero una baja de 0,58% en su serie desestacionalizada y un resultado interanual negativo, consolidando un escenario de deterioro persistente.

