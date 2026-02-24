SÁENZ PEÑA: UN HOMBRE RESULTÓ HERIDO TRAS UN CONFLICTO DE PAREJA EN EL BARRIO SOLIDARIO

Durante el mediodía de este martes, efectivos de la Comisaría Cuarta de Presidencia Roque Sáenz Peña intervinieron en un incidente doméstico registrado en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la calle 22, entre 65 y 67.

Al arribar al lugar cerca de las 12:20, el personal policial constató la presencia de un hombre con una lesión cortante. Según las primeras averiguaciones, el hecho se habría desencadenado tras una fuerte discusión de pareja en el interior del domicilio. En el marco del altercado, la mujer involucrada habría utilizado un elemento punzocortante para defenderse, ocasionando una herida en la zona del muslo izquierdo de su conviviente.

Una unidad sanitaria del hospital local se hizo presente para brindar asistencia y procedió al traslado del herido para una mejor atención médica. Por su parte, la policía procedió al secuestro preventivo de un cuchillo de tipo artesanal hallado en la escena.

La fiscalía en turno ha tomado intervención en el caso, disponiendo que se reciban las declaraciones correspondientes a ambas partes y se aguarde el informe médico oficial para determinar los pasos legales a seguir.

