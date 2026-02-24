EL PROPORCIONAL DE VACACIONES A DOCENTES SE ABONARÁ JUNTO CON LOS SUELDOS DE FEBRERO

El Gobierno provincial informó que el pago del proporcional de vacaciones para docentes se realizará junto con los haberes correspondientes al mes de febrero.

De acuerdo con el cronograma oficial, el pago de sueldos para los trabajadores activos de la administración pública provincial se acreditará el martes 3 de marzo, a partir de las 21 horas, a través de los cajeros automáticos habilitados, fecha en que también se acreditará el Proporcional de Vacaciones para los docentes.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esta medida busca brindar previsibilidad a los docentes y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, en el marco de la política de ordenamiento y acompañamiento al sistema educativo.

Además, se reitera la implementación del Concepto Aula, que reconoce la labor del docente que se desempeña frente a estudiantes en el aula. Este ítem implica que los docentes van a percibir entre 400 y 520 puntos, lo que representa aproximadamente un 30% adicional en dicho concepto.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que esta herramienta apunta a fortalecer la tarea docente en las instituciones educativas, reconociendo el trabajo directo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y acompañando el esfuerzo de quienes diariamente cumplen funciones en las aulas de toda la provincia.

