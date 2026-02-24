ÚLTIMA SEMANA DE LA PROMOCIÓN VUELTA A CLASES CON TUYA

Hasta el viernes 27 está habilitado el beneficio de Nuevo Banco del Chaco en comercios adheridos de toda la provincia.

La promoción Vuelta a clases con Tuya entra en su última semana para la compra de útiles escolares, libros, indumentaria, zapatería y óptica en cuotas sin interés con bonificación, vigente desde el miércoles y hasta el viernes.

Hasta el 27 de febrero, se puede comprar en comercios adheridos de toda la provincia con tarjeta Tuya, con dos opciones de financiación: 3 cuotas sin interés con 20% de bonificación y 6 cuotas sin interés.

La promoción incluye los rubros de librerías y venta de libros, indumentaria, marroquinería, zapaterías y ópticas. Los comercios adheridos se pueden consultar en el sitio de promociones del banco disponible en nbch.com.ar/promociones

Con esta promoción, Nuevo Banco del Chaco acompaña a las familias chaqueñas en el regreso a clases, para aliviar el impacto económico e impulsar las ventas del comercio chaqueño con opciones y herramientas de financiamiento.

Tarjeta Tuya

Para solicitar tarjeta Tuya, se puede realizar el trámite de manera online en nbch.com.ar completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH de la provincia.

Para activar la tarjeta chaqueña se puede llamar al 0800-888-6224 las 24 horas o se puede enviar un mensaje a través del WhatsApp verificado 362 416 1290.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

