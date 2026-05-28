ALERTA PREVENTIVA POR EBOLA: INTERNSIFICAN CONTROLES SOBRE BUQUES PROVENIENTES DE AFRICA

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó que se intensificaron los controles preventivos sobre embarcaciones provenientes de regiones de África afectadas por el brote de ébola, en coordinación con organismos de la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud.

Según detalló el organismo, las medidas fueron adoptadas luego de detectar buques con destino a la Argentina procedentes de zonas consideradas de riesgo sanitario. El objetivo, señalaron, es prevenir posibles amenazas a la salud pública y reforzar los protocolos de vigilancia epidemiológica en puertos y fronteras.

El secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, sostuvo que la información obtenida permitió activar de manera anticipada las medidas de control necesarias. Desde la SIDE remarcaron además que el sistema de alertas y coordinación interinstitucional posibilitó actuar de forma preventiva ante la situación sanitaria internacional.

Fuentes sanitarias explicaron que el procedimiento aplicado responde a protocolos habituales ante enfermedades infectocontagiosas. En esos casos, los tripulantes son evaluados si presentan síntomas compatibles con algún cuadro infeccioso. Cuando no existen síntomas, se cumplen los períodos de observación establecidos antes de autorizar la circulación.

Como parte de las acciones preventivas, intervienen la Dirección de Sanidad de Fronteras y la Prefectura Naval Argentina, con controles sanitarios a bordo, requerimiento de declaraciones juradas y medidas específicas para limitar el desembarco de tripulaciones cuando corresponde.

De acuerdo con la información oficial, fueron identificados tres buques cargueros provenientes de la República Democrática del Congo, en el marco del brote registrado en esa región africana. Las embarcaciones operaban bajo bandera de Grecia y Liberia.

Caso bajo observación en Santa Fe

En paralelo, un operativo sanitario se activó en el puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, luego de que el capitán de un buque reportara que uno de los tripulantes presentaba sarpullido y malestar general antes de ingresar a la terminal portuaria.

Personal médico e inspectores sanitarios abordaron la embarcación para evaluar al paciente. Tras la revisión inicial, descartaron signos compatibles con ébola u otra enfermedad grave y establecieron como diagnóstico presuntivo un cuadro de herpes.

Las autoridades dispusieron igualmente el aislamiento preventivo del tripulante dentro del buque y mantienen el seguimiento del caso bajo supervisión sanitaria.

Qué es el ébola y cuál es la situación actual

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas y sintomáticas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de letalidad promedio de la enfermedad oscila entre el 30% y el 50%, aunque puede variar según el brote y el acceso al sistema sanitario.

Actualmente, el brote que afecta a África central corresponde a la cepa Bundibugyo, para la cual todavía no existen vacunas ni tratamientos aprobados de manera específica.

La OMS informó que hasta el 23 de mayo se registraron más de 900 casos sospechosos y 101 contagios confirmados en once zonas sanitarias.

La infectóloga María Foccoli, del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, explicó que el virus integra el grupo de las fiebres hemorrágicas y puede generar cuadros de extrema gravedad.

La especialista advirtió que, aunque el nivel de contagio local es bajo, la vigilancia epidemiológica y la rápida detección de casos sospechosos siguen siendo fundamentales para evitar riesgos sanitarios mayores.