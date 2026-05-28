SUOEM CASTELLI CONVOCA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA URGENTE PARA TRATAR PARITARIAS 2026

El Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de Juan José Castelli informó la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria de carácter urgente, destinada a sus afiliados.

Según el comunicado difundido por la entidad gremial, el encuentro se llevará a cabo el jueves 28 de mayo de 2026 a las 19:00 horas, en la sede sindical ubicada en la intersección de avenida Presidente Perón y calle Holzer.

El objetivo de la asamblea será abordar temas clave para los trabajadores municipales, en un contexto marcado por la necesidad de definiciones salariales y organizativas. En ese marco, el orden del día incluye la elección de dos asambleístas para la firma del acta, el tratamiento de las paritarias correspondientes al primer semestre de 2026 y la consideración de temas varios.

Desde el SUOEM destacaron la importancia de la participación de los afiliados, dado el carácter informativo y resolutivo de la convocatoria, en la que se buscará avanzar en decisiones relevantes para el sector.

La reunión se presenta como un espacio fundamental de diálogo y definición en relación a las condiciones laborales y salariales de los empleados municipales de la ciudad.

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