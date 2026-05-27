VILLA ANGELA DOS JÓVENES FUERON DETENIDAS TRAS DOS ALLANAMIENTOS POR DROGAS

En ambos operativos se encontraron con estupefacientes y pruebas de una presunta comercialización.

Esta siesta, los agentes de la División Operaciones Drogas de Villa Ángela realizaron dos allanamientos en la localidad por una investigación sobre la presunta venta de estupefacientes en la zona. A raíz de esto, dos mujeres de 21 y 19 años fueron detenidas por la causa de “supuesta infracción a la ley de estupefacientes” y se incautaron casi 20 gramos de cocaína.

Además de un total de 18, 22 gramos de cocaína, los agentes también hallaron recortes de nylon, platos con resto de la sustancia, más de 55 mil pesos en efectivo y otros elementos que podrían demostrar un presunto fraccionamiento y comercialización de sustancias.

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