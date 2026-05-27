EL FMI LE EXIGE AL GOBIERNO UNA REFORMA TRIBUTARIA INTEGRAL: TODOS LOS DETALLES

Claves de la propuesta del FMI

Estos son los cinco ejes de la reforma tributaria que propuso el FMI al gobierno de Milei con el objetivo de ampliar la base impositiva:

– La reducción del gasto tributario. El FMI evaluó que el gasto tributario es elevado (alrededor del 3,5% del PBI), principalmente debido al IVA (1,2% del PBI), el Monotributo (1% del PBI) y los regímenes especiales (0,5% del PBI). Entre las opciones se incluyen la unificación de los tipos del IVA con compensaciones específicas para los hogares vulnerables (ganancias fiscales netas del 0,4% del PBI) y la reducción de los regímenes preferenciales.

– Ampliación de la base del impuesto a las Ganancias. El FMI apuntó que la recaudación de este impuesto (1,8% del PBI) se mantiene por debajo de la de otros países de la región y del promedio de la OCDE.

“La reforma de 2023 redujo drásticamente la base, dejando a menos del 10% de los trabajadores formales pagando el IRPF. Aunque se revirtió parcialmente en 2024, el umbral de exención se mantiene por encima del nivel anterior a 2023. La reforma debería reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen Ganancias (como en 2019), lo que generaría alrededor del 0,4% del PIB armonizando las deducciones entre las distintas categorías laborales y simplificando la estructura de tipos impositivos”, propuso el organismo.

– Reforma del régimen Monotributo. El FMI reconoció que el Monotributo simplifica el cumplimiento, fomenta la formalización y amplía la cobertura de salud y pensiones, pero aseguró que impone una carga efectiva mucho menor que el sistema general, lo que genera fragmentación empresarial y limita el crecimiento de las empresas. Al alinear el Monotributo al sistema general, el Estado podría generar recaudación adicional por 0,4% del PBI.

“La estructura de pago fijo también crea fuertes saltos en la obligación tributaria entre umbrales que desalientan el acceso a categorías superiores. Cualquier reforma debería reducir los efectos de los umbrales, alinear las alícuotas y las contribuciones sociales con el régimen general y aprovechar las herramientas digitales para simplificar el cumplimiento”, sugirió el FMI, y calculó que podría aportar 1% del PBI.

Fondo Monetario Internacional (FMI)

– Simplificación del Impuesto sobre Sociedades. El FMI señaló que, mientras la alícuota máxima del 35% supera la media mundial del 25%, el sistema progresivo basado en el tamaño y los ingresos de las empresas fomenta la evasión fiscal.

– Fortalecimiento de los impuestos especiales. De acuerdo con el FMI, la adopción de un sistema tributario mixto -que combine impuestos especiales específicos con impuestos según el valor- para el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas, con un mayor énfasis en los impuestos especiales específicos y una estructura simplificada por valor, podría corregir de manera más efectiva las fallas del mercado relacionadas con el consumo, eliminar los subsidios implícitos y aumentar la recaudación de ingresos.

Según calculó el organismo, las actualizaciones por inflación de los impuestos especiales sobre combustibles y tabaco podrían aportar el equivalente al 0,5% del PBI.

Al mismo tiempo que pidió aumentar la presión tributaria sobre los trabajadores, el FMI pidió eliminar otros impuestos que calificó como distorsivos, entre ellos, las retenciones.