EL MUNICIPIO FORTALECE EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ROLLOS PARA RESERVA FORRAJERA
La Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Juan José Castelli continúa acompañando a los pequeños productores mediante la confección de rollos de pastura, un importante servicio que tiene como objetivo incentivar la generación de pasturas y reservas forrajeras para enfrentar la escasez durante la época invernal.
Estas acciones permiten que los productores puedan contar con alimento para el rodeo en tiempos donde disminuyen considerablemente las pasturas naturales, fortaleciendo así la producción ganadera local.
Asimismo, el municipio también trabaja en la generación de reservas destinadas a asistir a productores afectados por la sequía y otros fenómenos climáticos que impactan directamente sobre la disponibilidad de alimento para los animales.
Durante la jornada de hoy se avanzó en la confección de rollos de alfalfa, mientras que otros productores continúan apostando a la siembra y el desarrollo de nuevas pasturas como alternativa para sostener la actividad productiva.
La secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jessica Kloster, acompañada por su equipo de trabajo, supervisó las tareas realizadas, controlando la calidad del producto y el rendimiento obtenido en cada una de las etapas del proceso.
Desde el municipio se continúa impulsando políticas de acompañamiento al sector rural, fortaleciendo la producción y brindando herramientas a quienes trabajan día a día en el campo.