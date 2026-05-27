Jue. May 28th, 2026

EL MUNICIPIO FORTALECE EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ROLLOS PARA RESERVA FORRAJERA

por Redaccion J 7 horas atrás
La Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Juan José Castelli continúa acompañando a los pequeños productores mediante la confección de rollos de pastura, un importante servicio que tiene como objetivo incentivar la generación de pasturas y reservas forrajeras para enfrentar la escasez durante la época invernal. 🌱❄️
Estas acciones permiten que los productores puedan contar con alimento para el rodeo en tiempos donde disminuyen considerablemente las pasturas naturales, fortaleciendo así la producción ganadera local. 🐂🌾
Asimismo, el municipio también trabaja en la generación de reservas destinadas a asistir a productores afectados por la sequía y otros fenómenos climáticos que impactan directamente sobre la disponibilidad de alimento para los animales. ☀️🌧️
Durante la jornada de hoy se avanzó en la confección de rollos de alfalfa, mientras que otros productores continúan apostando a la siembra y el desarrollo de nuevas pasturas como alternativa para sostener la actividad productiva. 🚜🌿
👩‍🌾 La secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jessica Kloster, acompañada por su equipo de trabajo, supervisó las tareas realizadas, controlando la calidad del producto y el rendimiento obtenido en cada una de las etapas del proceso.
💙 Desde el municipio se continúa impulsando políticas de acompañamiento al sector rural, fortaleciendo la producción y brindando herramientas a quienes trabajan día a día en el campo.

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