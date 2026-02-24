JUBILADOS Y PENSIONADOS: CÓMO DESIGNAR A UN APODERADO PARA GESTIONAR O COBRAR PRESTACIONES

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que tanto jubilados como pensionados tienen la posibilidad de nombrar a un apoderado para tramitar o percibir sus prestaciones. Asimismo, pueden designar un representante especial por un lapso de tiempo cuando el titular se encuentre imposibilitado para movilizarse.

Si el elegido es un familiar, no es necesario solicitar un turno para efectuar la gestión. Sin embargo, se recomienda verificar en mi ANSES que los datos del titular y su grupo familiar estén registrados correctamente y actualizados. Luego, se deberá concurrir a la oficina de ANSES más cercana al domicilio con DNI y la documentación que acredite el vínculo.

