Programa Escuelas Limpias: continúa el desmalezado en instituciones educativas
En la jornada de este lunes 23 de febrero, el intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, visitaron la Escuela N.º 1009, la EES N.º 122 y el Jardín N.º 237, donde se llevan adelante tareas de corte de pasto y limpieza.
Este operativo tiene como objetivo dar inicio al ciclo lectivo con escuelas limpias, seguras y ordenadas para toda la comunidad educativa.
☔🌱 Las constantes lluvias y el clima húmedo propiciaron el crecimiento acelerado de las malezas. Por ello, el municipio se abocó desde temprano a combatir los pastizales y acondicionar los espacios escolares.
👷♂️ En este operativo trabajan personal del Centro de Gestión Municipal del barrio La Paz y equipos de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, articulando esfuerzos para llegar a cada institución.
El intendente destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con la Dirección Regional Educativa II y los equipos directivos:
💬 “Es una actividad que realizamos todos los años para recibir a los niños en su primer día de clases con escuelas en condiciones.”
🤝 Un compromiso sostenido para garantizar entornos educativos adecuados y cuidar la salud de estudiantes, docentes y familias.