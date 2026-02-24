LA FUNDACIÓN SOY CHACO LANZÓ NUEVOS CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL

Este martes, la Fundación Soy Chaco anunció la apertura de nuevos cursos de formación en la ciudad de Resistencia. El primero, sobre Fabricación de Muebles en Metal y Madera y el segundo: Reparación de Equipos Informáticos, en el marco del programa Soy Chaco Trabajo.

En este sentido, su presidente, María Martina destacó la importancia de continuar ampliando propuestas formativas gratuitas que permitan fortalecer habilidades y promover el desarrollo de emprendimientos. “Estamos nuevamente ofreciendo a la comunidad la realización de 2 cursos de formación en este primer cuatrimestre. En esta primera instancia presentamos el curso de reparación de equipos informáticos y el curso de fabricación de muebles en madera y metal”, señaló.

Asimismo, explicó que el curso de fabricación de muebles contará con un cupo limitado debido a las características del espacio de trabajo. “Este curso tiene un cupo reducido porque, a través de un convenio, se dictará en un aula taller móvil equipada con todas las herramientas necesarias para que los alumnos puedan aprender de manera práctica y segura. Tendrá una capacidad de hasta 20 participantes para poder trabajar de manera cómoda”, indicó.

En esa línea, la presidente de la Fundación remarcó que se solicita a los interesados contar con conocimientos básicos en el uso de herramientas.

“Pedimos a quienes se inscriban que tengan una mínima experiencia, ya que se trabajará con distintas herramientas y máquinas. El curso lo dictará el profesor Mauricio Quintana y comenzará el 2 de marzo. Serán 120 horas de formación durante tres meses”, detalló.

Martina también subrayó que todas las propuestas formativas de la Fundación son gratuitas y forman parte de una estrategia para impulsar el empleo y el emprendedurismo. “Los cursos de la Fundación son totalmente gratuitos. Este es un pedido del señor gobernador para poder brindar herramientas que permitan a las personas formarse, emprender y sumarse a la red de oportunidades que ofrece la provincia”, afirmó.

Por otra parte, anunció la continuidad del curso de reparación de equipos informáticos, que se desarrollará con modalidad híbrida.

“El año pasado ya tuvimos una experiencia muy positiva con este curso, dictado por el profesor Matías Miró. Muchos de los alumnos hoy cuentan con su propio emprendimiento desde sus hogares, y desde la Fundación seguimos acompañándolos para que puedan mejorar sus servicios”, explicó.

Además, destacó que la capacitación no solo apunta a la formación técnica, sino también al fortalecimiento de los emprendimientos.

“Buscamos enseñarles no solo el oficio, sino también herramientas para que puedan desarrollar su emprendimiento: cómo ofrecer sus servicios, cómo organizar costos, cómo promocionarse y seguir creciendo”, agregó.

Cursos disponibles

Fabricación de Muebles en Metal y Madera

-Modalidad: Presencial

-Profesor: Mauricio Quintana

-Inicio: 2 de marzo

-Finalización: 15 de mayo

-Duración: 3 meses (30 clases)

-Frecuencia: lunes, miércoles y viernes

-Horario: 17:00 a 21:00

-Carga horaria: 120 horas reloj

-Cupo: 20 participantes

Reparación de Equipos Informáticos-

-Modalidad: Híbrida (presencial y virtual)

-Profesor: Matías Miró

-Inicio: 9 de marzo

-Finalización: 10 de agosto

-Lugar: Aula 3 “Roberto Schenone” – Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste

-Duración: 4 meses (21 clases más tutorías)

-Frecuencia: una clase semanal

-Horario: 18:00 a 20:00

-Carga horaria: 64 horas reloj

-Cupo: 60 participantes

Ambas propuestas cuentan con cupos limitados y las inscripciones ya se encuentran habilitadas para todas las personas interesadas que cumplan con los requisitos establecidos.

Desde la Fundación remarcaron que la formación es una herramienta clave para la inclusión y el desarrollo, por lo que continuarán impulsando iniciativas que fortalezcan las oportunidades de empleo y crecimiento personal de los chaqueños.

