SE APROBARON LOS NUEVOS CUADROS TARIFARIOS PARA LOS PEAJES DE LOS CORREDORES VIALES NACIONALES

Vialidad Nacional estableció el nuevo esquema de tarifas para los tramos I al X operados por la empresa concesionaria Corredores Viales S.A. el cual entrará en vigencia desde el jueves 26 de febrero a las 00:00 hs.

Las nuevas tarifas alcanzan a las estaciones de peaje emplazadas en los tramos del I al X de Corredores Viales S.A., entre los cuales se encuentra la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires – Rosario y Rosario – Córdoba, incluyendo distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.

Los nuevos valores están especificados en la Resolución 248/2026, para los corredores viales, publicadas hoy en el Boletín Oficial.

El incremento se da luego del desarrollo de las instancias de participación aprobadas por RESOL-2026-42-APN-DNV#MEC en el Boletín Oficial de la República Argentina el 14 de enero de 2026. El período de participación on line se extendió hasta el 5 de febrero de 2026, inclusive. Dentro de ese lapso, los interesados pudieron interiorizarse sobre los detalles del proyecto, visualizar el cuadro tarifario propuesto, despejar dudas y/o efectuar presentaciones formales.

Por último, desde Vialidad Nacional se alienta el uso del sistema TelePASE que permite agilizar la gestión del cobro y reducir los tiempos de viaje para los usuarios. Para obtener el dispositivo, se puede acceder al sitio web de TelePASE.

