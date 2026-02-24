BÉLGICA: CHACO PRESENTÓ SU POTENCIAL PRODUCTIVO ANTE EMPRESARIOS EUROPEOS

Este martes, en la sede de la Embajada de Argentina en Bélgica, el gobernador Leandro Zdero, encabezó una mesa de trabajo junto a empresarios europeos donde expuso la oferta exportable y las oportunidades de inversión que ofrece la provincia. El encuentro se realizó con el acompañamiento del embajador argentino en Bélgica, Fernando Iglesias.

El gobernador Zdero estuvo acompañado además por el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Braillard Poccard, en el marco de una agenda de promoción internacional destinada a fortalecer las exportaciones provinciales y abrir nuevos mercados. Durante la reunión participaron representantes de cámaras empresariales y compañías vinculadas a distintos sectores productivos, entre ellos energía, importación de granos, miel y alimentos, interesados en conocer el potencial productivo chaqueño y las posibilidades de desarrollar nuevos vínculos comerciales.

En ese contexto, Zdero destacó el crecimiento de las exportaciones chaqueñas y el interés del mercado europeo por los productos de la provincia.

“Hoy estamos mostrando al mundo lo que produce el Chaco. Así como ya estamos enviando aceite de girasol a Barcelona y se prepara una nueva carga, también exportamos cuero salado y una gran variedad de productos que tienen calidad y potencial para consolidarse en el mercado europeo”, afirmó.

El mandatario chaqueño remarcó que la provincia busca afianzar su presencia en el comercio internacional y fortalecer vínculos con importadores y empresas europeas.

“Creemos que este es el camino: mostrar nuestra producción, generar confianza y abrir oportunidades para que más productos chaqueños lleguen al mundo”, sostuvo.

Asimismo, Zdero se refirió al contexto internacional y a las oportunidades que podrían generarse a partir de acuerdos comerciales en marcha. “Argentina y todas sus provincias estamos atravesando un momento histórico con el acuerdo con la Unión Europea. De aprobarse en los próximos días, sería un paso muy importante para que el Mercosur avance en la integración y en nuevas oportunidades para nuestras economías regionales”, señaló.

Finalmente, el gobernador subrayó que el objetivo de estas reuniones es posicionar al Chaco como un socio confiable para la inversión y el comercio internacional, impulsando el desarrollo productivo y la generación de empleo en la provincia.

