Erradicación de minibasurales: compromiso con una ciudad más limpia

La Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, alertada por vecinos, llevó adelante este lunes 23 de febrero la erradicación de un minibasural ubicado en calle José Ceschán.

Desde el área se recuerda que está prohibido depositar residuos en terrenos baldíos, calles y cunetas. De esta manera, entre todos colaboramos con la higiene, el cuidado del ambiente y la limpieza de la ciudad.

🧹 Este importante trabajo forma parte de las tareas permanentes que realiza la Secretaría para garantizar la recolección y el saneamiento urbano.

🗓️ Se recuerda a los vecinos sacar la basura en los días y horarios asignados, para que los recolectores puedan retirarla y trasladarla a la planta del PTRSU, donde se lleva adelante la separación y tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

🤝 Cuidar la ciudad es una responsabilidad compartida. Entre todos, construimos un entorno más saludable y ordenado.

