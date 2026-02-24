LA E.E.S. N° 184 ABRIÓ EL PRIMER OFRECIMIENTO DE HORAS CÁTEDRA Y SUPLENCIAS DEL CICLO 2026

La Escuela de Educación Secundaria Nº 184, ubicada en Bartolomé Mitre 250 de la ciudad de Juan José Castelli, realizó este 23 de febrero de 2026 el Ofrecimiento N° 1/2026 de horas cátedra y suplencias cortas, además de cargos de auxiliar docente, destinado a docentes inscriptos en la lista de interinatos y suplencias – Período A – año 2025 (AD Referéndum – Período de tacha).

La convocatoria, firmada por la directora Norma Paredes, contempla los siguientes espacios curriculares y cargos:

3 horas de Ciencias Naturales (Físico-Química I), carácter interino, para 1° 1ª, turno mañana.

6 horas de Ciencias Naturales (Físico-Química I y II), suplencia por maternidad hasta el 6 de junio, para 1° 2ª y 2° 4ª, turno mañana.

12 horas de Ciencias Sociales (Historia I y II), suplencia hasta el 24 de marzo, para 1° 1ª, 2° 3ª y 2° 7ª, turno mañana.

Horas cátedra, suplencias cortas y cargo de auxiliar docente, según disponibilidad institucional.

Desde la institución informaron que los interesados deberán completar los formularios digitales correspondientes y manifestar su aceptación o rechazo marcando la opción “ACEPTO” o “NO”. El plazo para responder se extiende hasta las 13:00 horas del jueves 26 de febrero, y ese mismo día a las 14:00 se procederá al ofrecimiento formal.

Asimismo, se aclaró que, de no mediar respuesta dentro del plazo establecido, el ofrecimiento será considerado rechazado. Las horas serán adjudicadas al docente de mayor puntaje que cumpla con los requisitos establecidos, respetando el régimen de incompatibilidad horaria y la competencia de título.

La comunicación con los docentes que acepten la propuesta se realizará vía correo electrónico o telefónicamente. La institución remarcó que no se efectuará reserva de cargo y que quienes acepten deberán presentar la documentación requerida por Secretaría en un plazo de 48 horas hábiles.

Desde la E.E.S. N° 184 recordaron que las notificaciones realizadas al domicilio electrónico constituido tienen plena validez legal, conforme a la Ley N° 179-A (Art. 17), y que los datos utilizados para el orden de mérito son los remitidos por la Junta de Clasificación.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al correo oficial del establecimiento: eesguemes184@gmail.com

.

De esta manera, la institución da inicio al proceso de cobertura de cargos y horas cátedra en el marco del ciclo lectivo 2026 en la provincia del Chaco.

