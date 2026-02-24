SECUESTRAN UN AUTO ADULTERADO, RECUPERAN UN CAMION Y UN ACOPLADO CON PEDIDO DE SECUESTRO, INCAUTAN MARIHUANA Y APREHENDEN A UN HOMBRE BUSCADO HACE DOS AÑOS

👉Planta Verificadora – Resistencia

Ayer, peritos verificadores incautaron un automóvil marca Chevrolet modelo Cruze por presentar adulteraciones en su motor, como así también patente apócrifa.

Se determinó que tenía un pedido por supuesto robo desde fecha 26/03/2024.

👉Makallé

Agentes del Puesto control caminero de Makallé, incautaron un camión que transportaba productos forestales, por presentar un pedido de secuestro desde fecha 02/06/2002 a solicitud de la provincia de Córdoba.

👉Ruta Nacional N° 11 y Av. 25 de Mayo

Operadores de la Motorizada de Caminos, secuestraron un acoplado por presentar un pedido de secuestro desde fecha 05/09/2024 a solicitud de la Policía de Entre Ríos.

👉Puente General Belgrano.

Sus pares del Puesto de control Puente Gral. Belgrano, secuestraron marihuana que era transportado por una joven de 26 años.

Se dio intervención a la Dirección de Consumos Problemáticos quienes se abocaron a sus tareas específicas determinando que se trataba de Cannabis Sativa con un peso de 1,06 gramos.

👉Ruta Nacional N° 16 km 5,5

Efectivos realizando operativo de control en el lugar en mención, aprehendieron a un hombre de 40 años por presentar un pedido de captura por supuesto robo a mano armada desde fecha 07/11/2024 a solicitud de la Policía Federal Argentina.

