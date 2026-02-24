INTEC CHACO FINANCIARÁ INICIATIVAS TECNOLÓGICAS CON IMPACTO PRODUCTIVO EN LA PROVINCIA

El Gobierno provincial, a través del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), lanzó el programa Innovación Tecnológica Chaco (INTEC Chaco), una iniciativa destinada a acompañar a empresas que inviertan en proyectos de innovación tecnológica, con el objetivo de fortalecer la competitividad y el desarrollo productivo en la provincia del Chaco.

La convocatoria estará abierta desde el 23 de febrero hasta el 15 de abril de 2026. La presentación del programa se realizó en el auditorio del Nuevo Banco del Chaco, con la participación de autoridades provinciales, entre ellas el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutierrez; la presidente del ICCTI, Delfina Veiravé; y el vicepresidente del organismo, Alejandro Gorodner, además de empresarios y representantes del sector productivo y del sistema científico-tecnológico.

El programa se enmarca en uno de los ejes de trabajo del ICCTI vinculado al financiamiento de proyectos que promuevan la innovación tecnológica como motor para mejorar la productividad, el desarrollo y la sustentabilidad de la provincia.

Cada iniciativa podrá acceder a un financiamiento de entre 10 y 30 millones de pesos, con el objetivo de impulsar propuestas con impacto y un grado de innovación relevante para el territorio.

La convocatoria priorizará proyectos en sectores estratégicos, entre ellos:

-Salud y Ambiente, con iniciativas vinculadas a HealthTech, CleanTech, bioinformática y desarrollos para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades endémicas.

-Economía del Conocimiento, que incluye software, servicios informáticos, inteligencia artificial, internet de las cosas, automatización, robótica, industria 4.0, nanotecnología, biotecnología y servicios de ingeniería e I+D.

-Agroindustria, con foco en los sectores algodonero-textil, foresto-industrial, granos y oleaginosas, ganadero-cárnico, frutihortícola, alimentos y bebidas.

A través de INTEC Chaco se busca impulsar iniciativas que mejoren la competitividad de las empresas mediante la incorporación de tecnología, con potencial de comercialización y exportación, y que promuevan la generación de empleo a partir del desarrollo de nuevos productos y servicios. Además, el programa apunta a fortalecer la transferencia de conocimiento y la articulación entre investigadores, el sector privado y el Estado, consolidando un ecosistema científico-tecnológico que contribuya al desarrollo socioeconómico provincial.

Plazos de la convocatoria

La convocatoria permanecerá abierta desde este lunes 23 de febrero hasta el miércoles 15 de abril de 2026. Los proyectos seleccionados deberán ejecutarse en un plazo máximo de 12 meses, de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa. Las empresas interesadas pueden consultar más información, requisitos y condiciones de postulación en el sitio oficial del ICCTI.

