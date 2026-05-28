EL FISCAL LUCIANO SANTOS SE APARTÓ DEL CASO AXEL GONZÁLEZ: LOS MOTIVOS Y QUIÉN QUEDÓ A CARGO

La investigación por la desaparición de Axel González, el joven de 21 años visto por última vez el pasado 16 de mayo en Fontana, tuvo un giro importante este jueves tras conocerse la noticia de que el fiscal especial de Derechos Humanos, Luciano Santos, resolviera apartarse voluntariamente de la causa al considerar que, hasta el momento no existen elementos que vinculen directamente a efectivos policiales con el hecho.

Con esta decisión, el expediente quedó en manos de la titular de la Fiscalía N°14, Julieta Arolfo , quien continuará al frente de las pesquisas mientras siguen los operativos de búsqueda y las medidas judiciales para intentar esclarecer qué ocurrió con el joven.

Cabe mencionar que los siete imputados en la causa fueron trasladados a sede judicial, donde optaron por abstenerse de declarar en las audiencias.

Entre los detenidos se encuentran personas del entorno cercano de Axel González. Su exnovia, Lorena Gómez; su exsuegro, Ramón «Kuno» Gómez; y su excuñado, Sergio Gómez, permanecen imputados por amenazas. En tanto, Agustín Pucheta, Antonio Omar Iñiguez, Leonardo Nicolás Silva y Ariel Esteban Lázaro fueron acusados por encubrimiento.

Según la investigación, parte de las maniobras investigadas estarían relacionadas con la creación de perfiles falsos en redes sociales utilizados presuntamente para desviar el rumbo de la causa y generar sospechas sobre efectivos policiales.

Antes de apartarse formalmente del expediente, Santos impulsó una serie de medidas consideradas clave para avanzar en la investigación. Entre ellas, solicitó la intervención de Gendarmería Nacional para realizar peritajes sobre teléfonos celulares pertenecientes a dos policías de la Comisaría Segunda de Fontana y también sobre registros de cámaras de videovigilancia.

La medida se produjo luego de que uno de los imputados, Agustín Pucheta, señalara a efectivos policiales mediante publicaciones realizadas desde perfiles falsos en Facebook, situación que posteriormente habría sido descartada por los investigadores.

Con estos elementos, el fiscal de Derechos Humanos entendió que actualmente no existen indicios suficientes que permitan presumir una responsabilidad directa de miembros de la fuerza policial en la desaparición del joven, motivo por el cual resolvió apartarse de la causa.

Mientras tanto, la búsqueda de Axel González continúa con rastrillajes y operativos en distintos sectores de Fontana y Puerto Tirol, en una investigación que sigue abierta y sin respuestas concretas sobre el paradero del joven chaqueño.