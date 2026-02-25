MACHAGAI: IMPORTANTE OPERATIVO DE SALUD CON CONTROLES Y VACUNACIÓN EN LA QUINTA 50

La jornada tuvo como objetivo acercar servicios de salud a la comunidad, fortalecer las acciones de prevención y garantizar el acceso a controles claves, especialmente en esta etapa del año en la que muchas familias realizan chequeos y trámites vinculados al ciclo escolar.

El sistema de salud provincial llevó adelante un importante operativo sanitario en el barrio Quinta 50 de la localidad de Machagai, con una destacada concurrencia de vecinos que se acercaron para acceder a distintos controles y prestaciones médicas gratuitas.

Las acciones estuvieron coordinadas por el director de la región sanitaria, Orlando Di Nubila, y se enmarcan en la estrategia sanitaria centrada en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Desde la organización destacaron que, mediante controles oportunos, vacunación y detección temprana de factores de riesgo, se busca no solo atender patologías sino también promover hábitos saludables que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Durante el operativo se brindaron diversas prestaciones, entre ellas atención por médico generalista, consultas con médico cardiólogo con realización de electrocardiogramas, atención odontológica con evaluación integral de la salud dental, promoción de hábitos de higiene oral y emisión de certificados de salud bucodental para el ingreso escolar.

Además, se realizaron controles obstétricos, colocación de implantes, vacunación a cargo del equipo de inmunización de la Región Sanitaria II y controles de enfermería que incluyeron medición de signos vitales, peso, talla y evaluación de agudeza visual.

Asimismo, se remarcó el compromiso del equipo de salud que acompañó el operativo y de la comunidad, factores claves para el éxito de la jornada.

