RETIRO VOLUNTARIO: EL EJECUTIVO PROVINCIAL RECUERDA QUE ESTÁ VIGENTE PARA AGENTES DEL ESTADO

El Poder Ejecutivo provincial reitera que la Ley 4200-H, establece un régimen de retiro voluntario destinado a agentes del Estado que realizan aportes al INSSSEP. La medida busca ofrecer una alternativa a trabajadores de la administración pública provincial que cumplan con los requisitos establecidos y deseen adherir al programa.

El régimen alcanza a agentes de la Administración Central, entes descentralizados y autárquicos, el INSSSEP, Lotería Chaqueña y empresas del Estado. Asimismo, otros poderes e instituciones públicas podrán adherir de manera voluntaria a este sistema.

Para iniciar el trámite, los interesados deberán realizar la solicitud a través de la plataforma Tu Gobierno Digital (TGD), donde el sistema permite acceder a una preliquidación del beneficio antes de confirmar la adhesión, lo que facilita conocer el monto estimado del retiro.

Entre los requisitos principales para acceder al régimen se establece contar con un mínimo de 10 años de aportes al INSSSEP.

En cuanto a los plazos, el proceso se desarrollará en etapas. La primera etapa para presentar solicitudes estará habilitada hasta el 31 de mayo, mientras que la vigencia del régimen se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la reglamentación permitirá ordenar el proceso administrativo y brindar a los trabajadores una herramienta clara para evaluar su situación laboral y previsional dentro del Estado.

Relacionado