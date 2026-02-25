ISLA DEL CERRITO RECUPERARON GANADO ROBADO Y DEMORARON A DOS JOVENES POR ABIGEATO

En un procedimiento llevado adelante por la División Rural de La Leonesa, se logró recuperar animales bovinos sustraídos y demorar a dos adolescentes en el marco de una causa por supuesto abigeato.

Los agentes rurales tomaron conocimiento en base a una denuncia de un hombre de 48 años, donde informaba la faltante de animales bovinos de su establecimiento rural ubicado en la localidad de Isla del Cerrito.

Ante ello, implementaron recorridas preventivas, donde observaron a dos sujetos montados a caballo que intentaron ocultarse dentro de un campo cercano. Es, así que rastrillaron la zona siendo demorados.

Luego fueron identificados tratándose de dos jóvenes de 16 años. Allí hallaron cuchillos con manchas similares a sangre y lazos con rastros compatibles, además de restos recientes de faena de un bovino, extremidades y cabeza sin pabellones auriculares.

Siguiendo rastros en la zona rural, los uniformados localizaron en otro punto un ternero atado a un árbol, con ambos pabellones auriculares recientemente cortados.

Posteriormente, a orillas del río Paraguay, encontraron una vaquilla de pelaje blanco con marca y señal coincidente con la del denunciante, también amarrada a un árbol. Ambos animales fueron reconocidos por el damnificado como de su propiedad.

Además, se procedió al secuestro de dos equinos, equipos de montar, lazos, conjuntos de rienda y dos cuchillos de importantes dimensiones.

Por disposición de la magistratura interviniente, se formalizó el secuestro de los animales y elementos incautados, con intervención de la División Veterinaria Policial del Chaco para las pericias correspondientes.

