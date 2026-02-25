Registro Centralizado de Adoptantes Convocatoria para adoptar una adolescente de 17 años

Está abierta la convocatoria a personas dispuestas a adoptar una adolescentes de 17 años con el objetivo de brindarle amor, contención y permitirle que continúe su desarrollo dentro de una familia.

La joven asiste a la escuela y manifestó el deseo de vivir en una familia conformada por «una mamá sola». Le agradan las actividades relacionadas con el arte, dibujo y pintura y proyecta comenzar clases de teatro.

Necesita una familia con disponibilidad de tiempo que esté presente para darle atención, apoyo y contención mediante una figura de autoridad presente y cálida que la asista y acompañe en el camino de la juventud a la adultez, respetando y aceptando su singularidad

Las personas interesadas en asumir el compromiso de constituirse en familia por adopción pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes a los teléfonos 0362-4453870/73 (internos 166/167), o con el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1 de Villa Ángela al 03735-429060. También se encuentran disponibles los correos electrónicos: registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar y juzfamilia1.va@justiciachaco.gov.ar.

