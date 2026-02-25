FAMILIAS DE COLONIA POPULAR PODRÁN INSCRIBIRSE Y ACTUALIZAR DATOS PARA FUTUROS SORTEOS DE VIVIENDAS

La jornada se llevará a cabo este jueves 26 de febrero, de 8 a 12 horas, en la Municipalidad de Colonia Popular. Durante el operativo, equipos técnicos del organismo brindarán asesoramiento personalizado y recibirán la documentación correspondiente de quienes deseen inscribirse por primera vez o actualizar la información de su grupo familiar ya registrado.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) realizará un operativo territorial en Colonia Popular con el objetivo de facilitar la inscripción de nuevas familias y la actualización de datos de postulantes a programas habitacionales.

La iniciativa forma parte del despliegue territorial que impulsa el IPDUV en distintas localidades de la provincia para regularizar y ampliar el padrón de postulantes de cara a futuros sorteos de viviendas.

Desde el organismo informaron que, para participar del proceso de inscripción o actualización, se requiere un ingreso mínimo familiar de $500.000. Asimismo, se invitó a los vecinos a acercarse y aprovechar esta instancia presencial para despejar dudas y garantizar su correcta inclusión en el sistema.

Con este tipo de operativos, el Gobierno del Chaco busca acercar el Estado a cada comunidad y avanzar en soluciones habitacionales concretas para las familias de la provincia.

Relacionado