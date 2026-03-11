VILLARRUEL DESAFIÓ A MILEI Y AGITÓ LA INTERNA LIBERTARIA: “SI VAMOS EN 2027, LE PEGO UN BAILE”.

La tensión dentro del oficialismo argentino sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel realizara declaraciones que generaron fuerte repercusión en el escenario político.

En un tono desafiante, Villarruel afirmó que, si llegaran a competir en las elecciones presidenciales de 2027 contra el actual mandatario Javier Milei, “vamos mano a mano y le pego un baile”. La frase se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó múltiples reacciones entre dirigentes, analistas políticos y militantes.

El comentario vuelve a poner en foco las versiones sobre una posible interna dentro del espacio libertario que actualmente gobierna Argentina. En los últimos meses, distintos gestos y posicionamientos políticos alimentaron especulaciones sobre diferencias entre sectores del oficialismo.

Mientras algunos interpretan la frase como una provocación o una expresión dentro del juego político, otros analistas consideran que podría marcar el inicio de una disputa más profunda por el liderazgo del espacio de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Por el momento, desde el entorno del presidente Milei no hubo una respuesta oficial a las declaraciones que generaron un nuevo debate en la política nacional.

