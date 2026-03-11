EL INTENDENTE PÍO SANDER RECIBIÓ A DOCENTES QUE REALIZARON LA TRAVESÍA “BERMEJITO RÍO ABAJO”
El intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, recibió a docentes que llevaron adelante la travesía del Río Bermejito denominada “Bermejito Río Abajo”, una experiencia de navegación que tuvo como objetivo revalorizar la historia, la cultura y los paisajes de la región.
La travesía se realizó durante 21 días, iniciándose el 18 de marzo y finalizando el 8 de abril de 1982, recorriendo el río en canoas a remo desde el puente Palo Santo–Pompeya hasta el paraje Santa Ana. Durante el encuentro, los protagonistas compartieron con el jefe comunal vivencias, anécdotas y aprendizajes de esta aventura que buscó visibilizar la riqueza natural y cultural del territorio.
Los expedicionarios destacaron que la iniciativa surgió del espíritu de aventura y del profundo sentido de pertenencia con la región, con la intención de mostrar que el Impenetrable chaqueño es mucho más que su nombre, resaltando su potencial turístico, histórico y cultural.
A lo largo del recorrido, además de navegar por el Bermejito, visitaron distintos parajes y sitios históricos vinculados a las primeras expediciones que buscaban colonizar la zona, donde también recogieron relatos e historias de vida de los pobladores, enriqueciendo aún más la experiencia.
Participaron de esta travesía Ricardo “Beto” Roszezuk, Orlando Reigemborn, Oscar “Chiqui” Muñoz y Jorge Romero, quienes compartieron con el intendente detalles y momentos significativos del recorrido.
El intendente Pío Sander felicitó a los integrantes de esta iniciativa por su compromiso en rescatar y difundir la identidad del territorio. Como gesto de agradecimiento, los docentes le entregaron un cuadro con imágenes tomadas durante la travesía, que reflejan los paisajes y momentos vividos a lo largo del Río Bermejito.