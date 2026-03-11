FRUSTRAN ROBO EN UN REMÍS: UN DETENIDO Y ELEMENTOS RECUPERADOS

En la mañana de este martes, personal de la División Caminantes que realizaba recorridas de prevención en la zona céntrica de Resistencia intervino en un intento de ilícito que culminó con la demora de un joven de 25 años.

El hecho se registró alrededor de las 09:15 en la calle Cervantes al 600. Los efectivos policiales visualizaron el momento exacto en que un hombre, que se encontraría en situación de calle, ingresaba con fines delictivos a un automóvil Chevrolet Corsa que funciona como remís y se encontraba estacionado en la vía pública.

Tras interceptar al sospechoso, se solicitó la presencia de un testigo para realizar la requisa correspondiente. Entre las pertenencias del demorado, la policía procedió al secuestro de dos cuchillos pequeños, una hoja de metal, dinero en efectivo y documentación de terceros que no coincidía con su identidad, incluyendo una cédula de un vehículo Volkswagen Voyage y tarjetas de crédito a nombre de distintas mujeres.

El propietario del remís fue invitado a radicar la denuncia formal por el hecho, caratulado preventivamente como «Supuesto Hurto en Grado de Tentativa». Por su parte, el implicado fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente alojado en la Comisaría Tercera Metropolitana a disposición de la justicia.

