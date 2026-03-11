LA EMPRESA LA TERMAL AMPLÍA SU RECORRIDO Y LLEGARÁ HASTA SUBTENIENTE PERÍN DESDE CASTELLI

La empresa de transporte La Termal continúa ampliando su red de servicios y anunció un nuevo recorrido que conectará la ciudad de Juan José Castelli con la localidad de Subteniente Perín, lo que representa una importante mejora en la conectividad para los habitantes de la región.

La novedad fue destacada por el Presidente de la Comision de Fomento de Subteniente Perín (jefe comunal), Milton Pucho Navarrete, quien a través de sus redes sociales expresó: “Recibimos al gerente de Transporte La Termal de la provincia vecina del Chaco, con quien acordamos garantizar el servicio de transporte hacia nuestra localidad”.

El jefe comunal también remarcó la importancia de esta incorporación al señalar: “Esto facilitará el acceso a servicios importantes y generará beneficios para todo el pueblo. ¡Un paso más hacia el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad!”.

La empresa chaqueña La Termal cuenta con una amplia trayectoria en el transporte de pasajeros, con recorridos que abarcan distintos puntos de Chaco y provincias vecinas. Además, dispone de unidades adaptadas para cubrir largas distancias y un equipo de conductores profesionales.

Según se informó, este nuevo tramo beneficiará a más de 5.000 familias, que viajan frecuentemente entre ambas provincias por motivos de estudio, trabajo y otras actividades, fortaleciendo así la integración regional y las posibilidades de movilidad para los vecinos.

