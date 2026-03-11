“Juanchi” García abrió sesiones con un pedido urgente por el trabajo y el interior productivo

El intendente de Machagai inauguró el año legislativo en Machagai con un contundente mensaje. “Gobernador, no somos enemigos, convoque al diálogo”, planteó y volvió a alertar por los problemas de financiamiento por la fuerte caída de la coparticipación.

Con un discurso contundente y mirada puesta en la realidad provincial, el intendente de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García, inauguró este lunes el período de sesiones ordinarias 2026 en el Concejo Deliberante local. En un contexto económico adverso, marcado por la caída de la coparticipación y una inflación que supera las previsiones, el jefe comunal alzó un pedido urgente por el trabajo y el interior productivo del Chaco.

“Hago un llamado al señor gobernador para que entienda que los intendentes no somos enemigos. Debemos trabajar en conjunto para generar alternativas en cada territorio”, expresó García, quien cuestionó la priorización de inversiones en Resistencia, municipio que concentra el 30% de la coparticipación y tiene una capacidad tributaria muy superior al resto.

“No vamos a permitir que nos dejen el daño patrimonial con convenios vigentes como la obra del edificio municipal o la del hospital”, advirtió, apuntando directamente al gobernador Leandro Zdero.

El intendente denunció marginación hacia los municipios de signo político diferente al gobierno provincial y lo dejó en claro con números que confirman la discrecionalidad en la asignación de fondos públicos: de los $2.582 millones que Zdero repartió en ANR (aportes no reintegrables), el 87,41% fue a municipios oficialistas.

“Estamos atravesando un período de discriminación absoluta. Es necesario gobernar para todos”, afirmó, y pidió una convocatoria urgente a todos los intendentes para unificar fuerzas ante un gobierno nacional que “quita recursos al Chaco”.

Finalmente, agradeció el trabajo de su equipo y los empleados municipales y reclamó “una reforma política real que resuelva los problemas de los chaqueños”.

