Cayó otro SE ENTREGÓ UNO DE LOS PRESUNTOS AUTORES DEL VIOLENTO ROBO A LA GUARDERÍA DE LANCHAS

En la noche de ayer, un joven de 27 años se presentó ante la División Delitos Contra la Propiedad, acompañado por su abogada, tras permanecer prófugo por su presunta participación en un asalto a mano armada ocurrido el pasado 1 de marzo en una guardería náutica ubicada en la Ruta Provincial 63.

El hecho investigado tuvo lugar en el kilómetro 18,5 de Puerto Antequera, donde cinco delincuentes armados irrumpieron en el predio, redujeron y maniataron al propietario, a su esposa y a sus dos nietos. Los asaltantes se alzaron con una importante suma de dinero, dólares, dispositivos de videovigilancia, teléfonos celulares, dos motoguadañas y una camioneta Chevrolet S10, en la cual se dieron a la fuga.

La captura del sospechoso se precipitó luego de un allanamiento realizado en su domicilio del Barrio Luz y Esperanza el pasado 7 de marzo. En dicho operativo, los agentes secuestraron prendas de vestir y teléfonos celulares de interés para la causa, lo que motivó el pedido de detención inmediata por parte de la justicia.

La Fiscal de Investigación Penal N° 06, Dra. Mariana Echarri, dispuso que el sujeto sea notificado de su aprehensión e identificado bajo la causa de «Supuesto Robo a Mano Armada y Privación Ilegítima de la Libertad».

