HOSPITAL BICENTENARIO CASTELLI CHACO “CONCURSO DE RESIDENCIAS: QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBEN PRESENTAR LOS POSTULANTES PARA INSCRIBIRSE”.

Autoridades informaron cuáles son los requisitos y la documentación obligatoria que deberán presentar los profesionales interesados en participar del concurso de residencias en el sistema de salud.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado.

Copia del título profesional otorgado por una universidad nacional o privada habilitada por el Estado, o título extranjero revalidado por una universidad nacional . También se aceptará constancia de título en trámite, debidamente autenticada por escribano público nacional .

otorgado por una universidad nacional o privada habilitada por el Estado, o título extranjero . También se aceptará constancia de título en trámite, . Certificado del promedio de calificaciones de la carrera , emitido por la facultad correspondiente, también autenticado por escribano público nacional .

, emitido por la facultad correspondiente, también . Constancias de antecedentes académicos , en caso de poseerlos, tales como: Docencia universitaria Trabajos de extensión Trabajos de investigación Cursos de grado o diplomaturas

, en caso de poseerlos, tales como:

En los casos donde exista oferta de plazas reservadas, los postulantes deberán presentar además al menos dos de los siguientes requisitos:

Certificado de nacimiento en la provincia a la que se postula, autenticado por escribano público.

Certificado analítico de estudios secundarios realizados en un establecimiento educativo de esa provincia, autenticado por escribano público.

Constancia de domicilio real actual en la provincia correspondiente.

Aspectos importantes para la inscripción

Desde la organización del concurso aclararon que toda la documentación deberá cargarse en formato digital y previamente autenticada por escribano público nacional, con excepción del DNI.

Además, se informó que no se aceptarán certificaciones realizadas por policía ni por juez de paz, y que toda documentación que no esté autenticada no será evaluada.

También se recordó que la información presentada tendrá carácter de declaración jurada, por lo que cualquier falsedad o adulteración provocará la anulación de la inscripción del postulante.

Finalmente, se indicó que no se aceptarán inscripciones fuera de término ni documentación adicional una vez cerrada la convocatoria.

Otro punto clave es que la inscripción no se realiza por carrera sino por especialidad, por lo que cada aspirante deberá seleccionar la especialidad en la que desea concursar.

