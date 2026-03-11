ESTE JUEVES 12 COMIENZA EL CICLO LECTIVO 2026 DEL NIVEL SECUNDARIO EN TODA LA PROVINCIA

El Ministerio de Educación del Chaco informó que este jueves 12 de marzo se iniciará el Ciclo Lectivo 2026 del Nivel Secundario en toda la provincia, conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2026. De esta manera, más de 123.000 estudiantes de escuelas secundarias volverán a las aulas en todo el territorio chaqueño.

En este marco, los docentes de las instituciones educativas implementarán las acciones de la política educativa impulsada por la actual gestión, cuyo eje central está puesto en el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes y en el fortalecimiento de la alfabetización en Lengua y Matemática.

Asimismo, continúan desarrollándose instancias de capacitación docente vinculadas al Liderazgo e Innovación Educativa, el Aprendizaje Basado en Proyectos y la Educación para el Carácter, con el objetivo de fortalecer las prácticas pedagógicas y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

De acuerdo con la organización establecida por la cartera educativa, el jueves 12 y viernes 13 de marzo se llevará adelante el período de sensibilización destinado a los estudiantes ingresantes a primer año, tanto en las instituciones de nivel secundario común como en las escuelas técnicas.

En tanto, el lunes 16 de marzo comenzarán las clases para los estudiantes de segundo a quinto año de las escuelas secundarias comunes y de segundo a sexto año en las escuelas técnicas, dando inicio formal al primer cuatrimestre del ciclo lectivo.

Desde el Ministerio de Educación también aclararon que, considerando las necesidades de la comunidad educativa, se realizó una modificación puntual en el calendario vinculada al período de mesas de exámenes. En este sentido, se amplió el plazo para la recuperación de contenidos hasta el martes 10 de marzo.

Por lo tanto, las mesas de exámenes se desarrollarán desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de marzo, sin suspensión de clases en las instituciones educativas.

Con el inicio de este nuevo ciclo lectivo, el sistema educativo provincial retoma plenamente las actividades en el nivel secundario, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y fortalecer la calidad educativa en toda la provincia.

