CHACO – DEMORARON A UN HOMBRE QUE REALIZABA MANIOBRAS PELIGROSAS EN MOTO Y HALLARON DINERO Y ESTUPEFACIENTES

El procedimiento lo realizó personal de la División C.O.M. esta mañana durante un operativo de prevención en la zona sur de la ciudad.

Cerca de las 10, los efectivos demoraron a un hombre de 29 años que realizaba maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta por calle pasaje San Martín al 3100 aproximadamente, en la ciudad de Resistencia.

Ante ello, los agentes interceptaron el rodado y procedieron a identificar al conductor. En presencia de un testigo, realizaron un palpado preventivo y la verificación del vehículo.

Durante la inspección del baúl de la motocicleta, los efectivos hallaron una bolsa de tela que contenía dinero en efectivo, varias bolsas de polietileno con una sustancia blanquecina en su interior y un teléfono celular.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de la División Consumos Problemáticos, quienes realizarán las tareas de campo y las pruebas correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia secuestrada.

Finalmente, se pudo establecer que la sustancia hallada en su poder seria cocaína.

Relacionado