El Presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo que su país atacará “solo las bases que agredan nuestro territorio” debido a su “derecho a la autodefensa”, en referencia al accionar de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente en una guerra que data del pasado sábado 28 de febrero, cuando comenzaron los primeros bombardeos.

“Desgraciadamente, los agresores aprovecharon los territorios de naciones vecinas para bombardear infraestructuras, lugares públicos, hospitales y escuelas”, sentenció Pezeshkian al referirse a dichos ataques que acabaron con la vida de su líder supremo, Alí Jamenei.

Sus palabras resonaron durante una llamada telefónica con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en donde también ambos líderes aprovecharon para repasar el devenir de los acontecimientos de las últimas horas en la región, según comentó la agencia iraní Mehr.

“Irán no pretende atacar países vecinos ni entrar en conflicto con ellos”, advirtió el presidente de la nación islámica, pero comentó que la inacción internacional ante esta “guerra impuesta” va a generar “caos e inestabilidad”.